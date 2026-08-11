Sada filtrov pre RCV 2
Pre optimálne výsledky čistenia: súprava s dvoma vysokokvalitnými filtračnými vložkami pre robotický vysávač RCV 2.
Sada obsahuje dve filtračné vložky pre robotický vysávač RCV 2. Keď je zariadenie prevádzkované v režime vysávania, vysokokvalitný filter zaisťuje optimálne výsledky čistenia odfiltrovaním väčšiny prachu. Vďaka umývateľným materiálom je čistenie filtra mimoriadne jednoduché.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Biela
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|75 x 62 x 8