Sada filtrov pre RCV 2

Pre optimálne výsledky čistenia: súprava s dvoma vysokokvalitnými filtračnými vložkami pre robotický vysávač RCV 2.

Sada obsahuje dve filtračné vložky pre robotický vysávač RCV 2. Keď je zariadenie prevádzkované v režime vysávania, vysokokvalitný filter zaisťuje optimálne výsledky čistenia odfiltrovaním väčšiny prachu. Vďaka umývateľným materiálom je čistenie filtra mimoriadne jednoduché.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Biela
Rozmery (d x š x v) (mm) 75 x 62 x 8