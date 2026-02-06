Sada HEPA filtrov pre CVH
Náš HEPA filter spoľahlivo odstraňuje z odpadového vzduchu až 99,5 % aj tých najmenších častíc, spór húb, baktérií a alergénov, ako sú exkrementy roztočov alebo peľ (EN 1822:1998).
HEPA filter (EN 1822: 1998) je skutočnou nevyhnutnosťou pre tých, ktorí chcú ľahko dýchať doma po použití nášho ručného vysávača CVH 2 napájaného z batérie. To bezpečne a spoľahlivo odstráni z odsávaného vzduchu v miestnosti až 99,5 % aj tých najmenších častíc s veľkosťou iba 0,3 μm, vrátane spór húb a baktérií alebo alergénov, ako sú exkrementy roztočov a peľ. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, čistite filter každé 2 týždne alebo ho vymieňajte každých 6 mesiacov.
Vlastnosti a výhody
Odstraňuje častice, spóry húb, baktérie a alergény, ako sú exkrementy roztočov a peľ
Rýchla a jednoduchá výmena
Dlhá životnosť vďaka pravidelnému čisteniu
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|104 x 52 x 45
Oblasti využitia
- Interiéry