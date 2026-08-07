Sada na pripevnenie automatického držiaka navijaka hadice HDS C

Držiak vrátane spojovacieho materiálu na montáž automatického hadicového bubna na stroje kompaktnej triedy HDS.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,7
Sada na pripevnenie automatického držiaka navijaka hadice HDS C náhradný diel

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