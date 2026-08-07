Sada na pripevnenie automatického držiaka navijaka hadice HDS M/S
Držiak, vrátane pripojovacieho materiálu na montáž automatického hadicového bubna na zariadenia HDS strednej triedy a triedy super.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|14,6
Kompatibilné stroje
Sada na pripevnenie automatického držiaka navijaka hadice HDS M/S náhradný diel
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