Sada na pripevnenie automatického držiaka navijaka hadice HDS M/S

Držiak, vrátane pripojovacieho materiálu na montáž automatického hadicového bubna na zariadenia HDS strednej triedy a triedy super.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 14,6
Sada na pripevnenie automatického držiaka navijaka hadice HDS M/S náhradný diel

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