Sada na pripevnenie hadicového navijaka pre kompaktnú triedu HDS, 20 m
Nadstavbová súprava hadicový bubon pre montáž na stroj. Na bezpečné a úsporné odkladanie vysokotlakových hadíc (so spojovacou hadicou k VT výstupu stroja). Otočný pod tlakom s prípojkou pre nástrčný systém.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|20
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,4
Balenie obsahuje
- Hadicový bubon
- Spojovacia hadica
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Sada na pripevnenie hadicového navijaka pre kompaktnú triedu HDS, 20 m náhradný diel
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