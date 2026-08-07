Sada na pripevnenie hadicového navijaka pre kompaktnú triedu HDS, 20 m

Nadstavbová súprava hadicový bubon pre montáž na stroj. Na bezpečné a úsporné odkladanie vysokotlakových hadíc (so spojovacou hadicou k VT výstupu stroja). Otočný pod tlakom s prípojkou pre nástrčný systém.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 20
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,4

Balenie obsahuje

  • Hadicový bubon
  • Spojovacia hadica
Príslušenstvo
Sada na pripevnenie hadicového navijaka pre kompaktnú triedu HDS, 20 m náhradný diel

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