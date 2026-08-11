Sada nadstavcov k XXL štrbinovej kefe

Vysoko kvalitná sada kefových nadstavcov pre XXL štrbinovú hubicu, keď sú štetiny opotrebované. Jednoducho odstráňte opotrebovaný pás kefy a vložte nový.

Po opotrebovaní dlhotrvajúcich štetín XXL štrbinovej kefy by sa mali vymeniť, aby sa naďalej dosahovali dokonalé výsledky čistenia. Ak to chcete urobiť, jednoducho vytiahnite celý pás kefy a vymeňte ho za nový. Táto možnosť vám nielen šetrí peniaze, ale prospieva aj životnému prostrediu.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 156 x 18 x 25
Oblasti využitia
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)