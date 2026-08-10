Sada podlahových utierok EasyFix na citlivé povrchy
Súprava utierok na čistenie podláh Sensitive EasyFix s dvoma vysoko kvalitnými mäkkými utierkami na čistenie podláh je ideálna na šetrné čistenie citlivých, utesnených podláh.
Súprava utierok na čistenie podláh Sensitive obsahuje dve utierky vyrobené z veľmi mäkkých vlákien, ktoré prenášajú na podlahu menej vlhkosti a tepla. To znamená, že aj citlivé, utesnené podlahy je možné veľmi jemne čistiť parou. Vďaka systému suchého zipsu sa utierky dajú ľahko a rýchlo pripevniť k podlahovej hubici parného čističa EasyFix: jednoducho pritlačte utierku na čistenie podlahy na podlahovú hubicu EasyFix a máte hotovo. Počas práce zostáva tkanina bezpečne na mieste - dokonca aj rohy a hrany sa čistia bez námahy. Po práci je možné použitú utierku vybrať z podlahovej hubice EasyFix bez akéhokoľvek kontaktu s nečistotami: stačí stúpiť nohou na pútko pripevnené k utierke a vytiahnuť hubicu nahor a preč od nej.
Vlastnosti a výhody
Pre obzvlášť šetrné čistenieVeľmi mäkké a jemné vlákna zaisťujú obzvlášť šetrné odstraňovanie nečistôt v kombinácii s vysokým zachytávaním nečistôt pre dôkladné výsledky čistenia všetkých utesnených tvrdých povrchov.
Pohodlný systém so suchým zipsomJednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením. Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierkyPri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor. Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky