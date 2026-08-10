Sada pre čistenie interiéru vozidiel

Súprava na čistenie interiéru vozidla sa ľahko ovláda a obsahuje prachovú kefku, špeciálnu hubicu a ohybnú hadicu na pohodlné čistenie celého interiéru vášho vozidla.

Prepracovaná sada na čistenie interiéru automobilu od spoločnosti Kärcher presviedča vysokou úrovňou čistoty: pomocou prachovej kefy a špeciálneho nástavca trysky je bežne namáhavý proces čistenia interiéru vášho vozidla ľahší ako kedykoľvek predtým. Flexibilná, dĺžkovo nastaviteľná hadica zaručuje mimoriadne ľahkú manipuláciu: ľahko sa dostane aj do tých najmenších štrbín a ťažko prístupných priestorov. Všetky čalúnené povrchy, podlahové rohože a palubná doska, stredová konzola a batožinový priestor môžu byť hlboko vyčistené, čo z vášho vozidla urobí dokonale čistú komfortnú zónu.

Vlastnosti a výhody
Komplexné doplnkové vybavenie na dôkladné vyčistenie všetkých povrchov vo vnútri automobilov
Pružná hadica zaisťuje najvyššiu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 415 x 120 x 43
Oblasti využitia
  • Prístrojová doska
  • Stredová konzola
  • Autokoberce
  • Tvrdé podlahy
  • Autosedadlá
  • Batožinový priestor