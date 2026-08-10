Sada pre čistenie interiéru vozidiel
Súprava na čistenie interiéru vozidla sa ľahko ovláda a obsahuje prachovú kefku, špeciálnu hubicu a ohybnú hadicu na pohodlné čistenie celého interiéru vášho vozidla.
Prepracovaná sada na čistenie interiéru automobilu od spoločnosti Kärcher presviedča vysokou úrovňou čistoty: pomocou prachovej kefy a špeciálneho nástavca trysky je bežne namáhavý proces čistenia interiéru vášho vozidla ľahší ako kedykoľvek predtým. Flexibilná, dĺžkovo nastaviteľná hadica zaručuje mimoriadne ľahkú manipuláciu: ľahko sa dostane aj do tých najmenších štrbín a ťažko prístupných priestorov. Všetky čalúnené povrchy, podlahové rohože a palubná doska, stredová konzola a batožinový priestor môžu byť hlboko vyčistené, čo z vášho vozidla urobí dokonale čistú komfortnú zónu.
Vlastnosti a výhody
Komplexné doplnkové vybavenie na dôkladné vyčistenie všetkých povrchov vo vnútri automobilov
Pružná hadica zaisťuje najvyššiu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|415 x 120 x 43
Oblasti využitia
- Prístrojová doska
- Stredová konzola
- Autokoberce
- Tvrdé podlahy
- Autosedadlá
- Batožinový priestor