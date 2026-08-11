Sada príslušenstva pre RCV 2
Sada príslušenstva pre robotický vysávač RCV 2 obsahuje 1 hlavnú kefu, 1 utierku, 2 bočné kefy a 2 filtre.
Pre dokonalé výsledky čistenia, rovnako ako prvýkrát: sada príslušenstva umožňuje robotickému vysávaču RCV 2 upratovať ako nové zariadenie. Súprava obsahuje náhradné diely, ktoré sa dajú ľahko vymeniť. To predlžuje životnosť RCV 2 a zaisťuje optimálny čistiaci výkon, takže každý deň je ako prvý deň. Sada obsahuje 1 hlavnú kefu, 1 utierku, 2 bočné kefy a 2 filtre.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (-časť)
|6
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|275 x 113 x 43