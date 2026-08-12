Sada príslušenstva pre RVC 3

Sada príslušenstva pre robotický vysávač RVC 3 obsahuje 1 hlavnú kefu, 1 utierku, 2 bočné kefy a 2 filtre.

Dokonalé výsledky čistenia, deň za dňom. Vďaka sade príslušenstva robotický vysávač RVC 3 čistí ako nový prístroj. Súprava obsahuje náhradné diely, ktoré sa dajú ľahko vymeniť, čím sa predlžuje životnosť RVC 3. Obsahuje 1 hlavnú kefu, 1 utierku, 2 bočné kefy a 2 filtre.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (-časť) 6
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 200 x 70 x 233