Sada príslušenstva pre RVC 3
Sada príslušenstva pre robotický vysávač RVC 3 obsahuje 1 hlavnú kefu, 1 utierku, 2 bočné kefy a 2 filtre.
Dokonalé výsledky čistenia, deň za dňom. Vďaka sade príslušenstva robotický vysávač RVC 3 čistí ako nový prístroj. Súprava obsahuje náhradné diely, ktoré sa dajú ľahko vymeniť, čím sa predlžuje životnosť RVC 3. Obsahuje 1 hlavnú kefu, 1 utierku, 2 bočné kefy a 2 filtre.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (-časť)
|6
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 70 x 233