Sada príslušenstva pre RVF 7

Sada príslušenstva pre robotický vysávač a mop RVF 7 obsahuje hlavnú kefu, dve bočné kefy a filter.

Pre dokonalé výsledky čistenia, rovnako ako prvýkrát: sada príslušenstva RVF 7 umožňuje robotickému vysávaču a mopu čistiť ako nové zariadenie. Súčasťou balenia sú náhradné diely, ktoré sa ľahko vymieňajú, predlžujú životnosť RVF 7 a zabezpečujú, že zariadenie opäť dosiahne optimálny čistiaci výkon. Sada obsahuje hlavnú kefu, dve bočné kefy a filter.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (-časť) 4
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 195 x 70 x 200