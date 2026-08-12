Sada príslušenstva pre RVF 7
Sada príslušenstva pre robotický vysávač a mop RVF 7 obsahuje hlavnú kefu, dve bočné kefy a filter.
Pre dokonalé výsledky čistenia, rovnako ako prvýkrát: sada príslušenstva RVF 7 umožňuje robotickému vysávaču a mopu čistiť ako nové zariadenie. Súčasťou balenia sú náhradné diely, ktoré sa ľahko vymieňajú, predlžujú životnosť RVF 7 a zabezpečujú, že zariadenie opäť dosiahne optimálny čistiaci výkon. Sada obsahuje hlavnú kefu, dve bočné kefy a filter.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (-časť)
|4
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|195 x 70 x 200