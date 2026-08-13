Sada príslušenstva RCV 5

Sada príslušenstva k robotickému vysávaču RCV 5 pozostáva z 1 hlavnej kefy, 1 utierky, 2 bočných kefiek a 2 filtrov.

Pre dokonalé výsledky čistenia ako prvý deň: Sada príslušenstva umožňuje robotickému vysávaču RCV 5 čistiť ako nové. Sada obsahuje náhradné diely, ktoré sa dajú ľahko vymeniť. Tým sa predlžuje životnosť RCV 5 a zaisťuje optimálny čistiaci výkon ak prvý deň. Sada obsahuje 1 hlavnú kefu, 1 handričku na utieranie, 2 bočné kefy a 2 filtre.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (-časť) 6
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 190 x 125 x 82