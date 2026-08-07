Sada štrbinových kefiek

Jednoduché a efektívne čistenie štrbín, všetko bez chemikálií: Praktická sada štrbinových kefiek obsahuje štyri kefky so štetinami, ktoré sú ideálne na čistenie škár medzi dlaždicami.

So súpravou štrbinových kefiek je čistenie škár napríklad v kúpeľni alebo v kuchyni jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Tvar štetín sa dokonale prispôsobí štrbinám, vnorí sa do nich plnou parou a zanecháva ich čisté – a to všetko bez použitia čistiacich prostriedkov.

Vlastnosti a výhody
Kvalitný materiál štetín
  • Ľahko odstránia aj odolné nečistoty.
  • Dlhá životnosť vďaka pomalému opotrebovaniu štetín.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 46 x 8 x 58
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)