Sada trysiek pre FR, 1100 l/h - 1300 l/h
Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (1100 až 1 300 l/h).
Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (1100 až 1 300 l/h). Hodí sa pre modely: 2.640-679, 2.640-355 a 2.641-065.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|1100 / 1300
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
Kompatibilné stroje
- HDC Advanced
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Plošný čistič FR 30 ME
- Plošný čistič FR 50
- Plošný čistič FR 50 Me
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St