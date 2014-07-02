Sada trysiek pre FR, 500 l/h - 650 l/h
Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h).
Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h). Hodí sa pre modely: 2.640-679, 2.640-355 a 2.641-065.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|500 / 650
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Plošný čistič FR 30
- Plošný čistič FR 30 ME
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
- Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic