Sada trysiek pre FR, 850 l/h - 1100 l/h

Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (850 až 1 100 l/h).

Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (850 až 1 100 l/h). Hodí sa pre modely: 2.640-679, 2.640-355 a 2.641-065.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 850 / 1100
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Kompatibilné stroje