Sada trysiek pre FRV, 040
Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.
Špecifická súprava trysiek skladajúca sa z Power trysiek a hnacej trysky pre optimálny výkon FRV 30 od firmy Kärcher. Vrátane špeciálneho montážneho náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|40
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Kompatibilné stroje
- FRV 30 Me
- FRV 50 ME
- HD 7/17 M Plus
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Plošný čistič FRV 30
- Plošný čistič FRV 30 Me
- Plošný čistič FRV 50 Me
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Entry Class
- Vysokotlakový čistič HD 6/15 G Classic
- Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic