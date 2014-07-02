Sada trysiek pre FRV, 045
Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.
Špecifická súprava trysiek skladajúca sa z Power trysiek a hnacej trysky pre optimálny výkon FRV 30 od firmy Kärcher. Vrátane špeciálneho montážneho náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|45
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
Kompatibilné stroje
- FRV 30 Me
- FRV 50 ME
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Plošný čistič FRV 30
- Plošný čistič FRV 30 Me
- Plošný čistič FRV 50 Me
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
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- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H