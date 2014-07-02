Sada trysiek pre FRV, 050
Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.
Špecifická súprava trysiek skladajúca sa z Power trysiek a hnacej trysky pre optimálny výkon FRV 30 od firmy Kärcher. Vrátane špeciálneho montážneho náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|50
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Kompatibilné stroje
- FRV 30 Me
- FRV 50 ME
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Plošný čistič FRV 30
- Plošný čistič FRV 30 Me
- Plošný čistič FRV 50 Me
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G