Sada trysiek pre FRV, 080
Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.
Špecifická súprava trysiek skladajúca sa z Power trysiek a hnacej trysky pre optimálny výkon FRV 30 od firmy Kärcher. Vrátane špeciálneho montážneho náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|80
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
Kompatibilné stroje
- FRV 30 Me
- FRV 50 ME
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Plošný čistič FRV 30
- Plošný čistič FRV 30 Me
- Plošný čistič FRV 50 Me
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St