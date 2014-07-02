Sada trysiek pre FRV, 080

Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.

Špecifická súprava trysiek skladajúca sa z Power trysiek a hnacej trysky pre optimálny výkon FRV 30 od firmy Kärcher. Vrátane špeciálneho montážneho náradia.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 80
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Kompatibilné stroje