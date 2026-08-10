Sada univerzálnych podlahových utierok EasyFix
Univerzálne utierky na čistenie podláh vyrobené z vysoko kvalitných jemných vlákien sú ideálne na odstránenie odolných nečistôt pomocou parného čističa.
Sada utierok na čistenie podlahy EasyFix obsahuje dve vysoko absorpčné, odolné utierky vyrobené z vysokokvalitných jemných vlákien pre podlahovú hubicu EasyFix. Textilná tkanina so špeciálnou slučkovou štruktúrou zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt. Vysoká paropriepustnosť umožňuje vynikajúce a hygienické výsledky čistenia - dokonca aj rohy a hrany sú čisté okamžite. Vďaka systému suchého zipsu je možné utierky na čistenie podlahy ľahko a rýchlo pripevniť k podlahovej hubici pre parný čistič: jednoducho ich zatlačte na podlahovú hubicu EasyFix a máte hotovo. Počas práce zostáva tkanina bezpečne umiestnená a nemôže skĺznuť. Po vyčistení je možné použitú utierku vybrať z podlahovej hubice EasyFix bez kontaktu s nečistotami: jednoducho stúpte nohou na putko na utierke a potiahnite podlahovú hubicu nahor a preč od nej.
Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovláknoŠpeciálna štruktúra slučky v utierke zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia všetkých utesnených tvrdých povrchov. Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsomJednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením. Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierkyPri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor. Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky