Sada univerzálnych podlahových utierok EasyFix

Univerzálne utierky na čistenie podláh vyrobené z vysoko kvalitných jemných vlákien sú ideálne na odstránenie odolných nečistôt pomocou parného čističa.

Sada utierok na čistenie podlahy EasyFix obsahuje dve vysoko absorpčné, odolné utierky vyrobené z vysokokvalitných jemných vlákien pre podlahovú hubicu EasyFix. Textilná tkanina so špeciálnou slučkovou štruktúrou zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt. Vysoká paropriepustnosť umožňuje vynikajúce a hygienické výsledky čistenia - dokonca aj rohy a hrany sú čisté okamžite. Vďaka systému suchého zipsu je možné utierky na čistenie podlahy ľahko a rýchlo pripevniť k podlahovej hubici pre parný čistič: jednoducho ich zatlačte na podlahovú hubicu EasyFix a máte hotovo. Počas práce zostáva tkanina bezpečne umiestnená a nemôže skĺznuť. Po vyčistení je možné použitú utierku vybrať z podlahovej hubice EasyFix bez kontaktu s nečistotami: jednoducho stúpte nohou na putko na utierke a potiahnite podlahovú hubicu nahor a preč od nej.

Vlastnosti a výhody
Sada univerzálnych podlahových utierok EasyFix: Prvotriedne mikrovlákno
Prvotriedne mikrovlákno
Špeciálna štruktúra slučky v utierke zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia všetkých utesnených tvrdých povrchov. Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Sada univerzálnych podlahových utierok EasyFix: Pohodlný systém so suchým zipsom
Pohodlný systém so suchým zipsom
Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením. Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Sada univerzálnych podlahových utierok EasyFix: Pútko na jednoduché odstránenie utierky
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor. Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 115 x 10
Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky