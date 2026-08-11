Sada utierok pre RCV 2 a RVC 3

Pre optimálne výsledky čistenia: sada vysokokvalitných utierok z mikrovlákna na mokré čistenie tvrdých povrchov s robotickými vysávačmi RVC 3 a RCV 2.

Sada obsahuje dve utierky pre robotické vysávače RVC 3 a RCV 2. Ak sa zariadenie používa v režime mopovania, vysokokvalitné utierky z mikrovlákna zabezpečujú optimálne výsledky čistenia na všetkých tvrdých povrchoch, ako sú dlaždice, laminát, drevené podlahy, PVC alebo linoleum. Ľahké, zaschnuté nečistoty sa spoľahlivo odstránia a prach sa nielen povysáva, ale aj účinne viaže. Vďaka spoľahlivému suchému zipsu sa utierky dajú rýchlo a jednoducho vymeniť.

Vlastnosti a výhody
Utierka so zapínaním na suchý zips
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 275 x 113 x 3