Sada utierok pre RCW 2

Sada vysokokvalitných mikrovláknových utierok pre robotický čistič okien RCW 2 zaručuje optimálne výsledky čistenia pri starostlivosti o okná a sklenené povrchy.

Sada utierok obsahuje 5 párov (10 kusov) mikrovláknových utierok pre robotický čistič okien RCW 2. Sú špeciálne navrhnuté na spoľahlivé čistenie okien, zrkadiel a všetkých hladkých tvrdých povrchov v domácnosti. Vďaka svojej výnimočnej savosti utierky spoľahlivo odstraňujú ľahké znečistenie a absorbujú veľké množstvo vody a nečistôt. Používanie je obzvlášť jednoduché vďaka elastickému pásu. Utierky sa dajú ľahko navliecť na rotujúce disky robota. Pevne držia na mieste a počas čistenia sa nekĺžu. Utierky sa dajú použiť z oboch strán a dajú sa prať v práčke do 40 °C bez aviváže.

Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
  • Špina sa optimálne uvoľní z povrchu a pozbiera pomocou utierky
  • Možno prať v práčke pri teplote do 40 °C.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Pár) 5
Zloženie textilných vlákien 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 300 x 60 x 60
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy
  • Zrkadlá