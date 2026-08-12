Sada utierok pre RCW 2
Sada vysokokvalitných mikrovláknových utierok pre robotický čistič okien RCW 2 zaručuje optimálne výsledky čistenia pri starostlivosti o okná a sklenené povrchy.
Sada utierok obsahuje 5 párov (10 kusov) mikrovláknových utierok pre robotický čistič okien RCW 2. Sú špeciálne navrhnuté na spoľahlivé čistenie okien, zrkadiel a všetkých hladkých tvrdých povrchov v domácnosti. Vďaka svojej výnimočnej savosti utierky spoľahlivo odstraňujú ľahké znečistenie a absorbujú veľké množstvo vody a nečistôt. Používanie je obzvlášť jednoduché vďaka elastickému pásu. Utierky sa dajú ľahko navliecť na rotujúce disky robota. Pevne držia na mieste a počas čistenia sa nekĺžu. Utierky sa dajú použiť z oboch strán a dajú sa prať v práčke do 40 °C bez aviváže.
Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
- Špina sa optimálne uvoľní z povrchu a pozbiera pomocou utierky
- Možno prať v práčke pri teplote do 40 °C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Pár)
|5
|Zloženie textilných vlákien
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|300 x 60 x 60
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá