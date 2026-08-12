Sada utierok pre RCW 4

Pre optimálne výsledky čistenia: sada vysokokvalitných mikrovláknových utierok na bežné čistenie okien a sklenených povrchov s robotickým čističom okien RCW 4.

Sada utierok obsahuje 5 mikrovláknových utierok špeciálne navrhnutých pre robotický čistič okien RCW 4. Sú ideálne na dôkladné čistenie okien, zrkadiel a všetkých ostatných hladkých tvrdých povrchov. Vďaka svojej výnimočnej savosti utierky spoľahlivo absorbujú veľké množstvo vody a uvoľnených nečistôt a bez námahy odstraňujú aj ľahké znečistenie. Zapínanie na suchý zips uľahčuje upevnenie a výmenu utierok. Dajú sa použiť z oboch strán a dajú sa prať v práčke do 40 °C bez aviváže.

Vlastnosti a výhody
Utierka so zapínaním na suchý zips
  • Mikrovláknové utierky odstraňujú nečistoty z hladkých sklenených povrchov.
  • Jednoduché zapínanie a vyberanie vďaka suchému zipsu.
  • Možno prať v práčke pri teplote do 40 °C.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Zloženie textilných vlákien 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 300 x 60 x 60