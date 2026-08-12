Sada utierok pre RCW 4
Pre optimálne výsledky čistenia: sada vysokokvalitných mikrovláknových utierok na bežné čistenie okien a sklenených povrchov s robotickým čističom okien RCW 4.
Sada utierok obsahuje 5 mikrovláknových utierok špeciálne navrhnutých pre robotický čistič okien RCW 4. Sú ideálne na dôkladné čistenie okien, zrkadiel a všetkých ostatných hladkých tvrdých povrchov. Vďaka svojej výnimočnej savosti utierky spoľahlivo absorbujú veľké množstvo vody a uvoľnených nečistôt a bez námahy odstraňujú aj ľahké znečistenie. Zapínanie na suchý zips uľahčuje upevnenie a výmenu utierok. Dajú sa použiť z oboch strán a dajú sa prať v práčke do 40 °C bez aviváže.
Vlastnosti a výhody
Utierka so zapínaním na suchý zips
- Mikrovláknové utierky odstraňujú nečistoty z hladkých sklenených povrchov.
- Jednoduché zapínanie a vyberanie vďaka suchému zipsu.
- Možno prať v práčke pri teplote do 40 °C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Zloženie textilných vlákien
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|300 x 60 x 60