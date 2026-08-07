Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h
Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoli.
750 - 1 100 l/h
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|750 - 1100
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
Video
Kompatibilné stroje
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
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- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
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