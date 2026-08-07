Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h

Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoli.

750 - 1 100 l/h

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 750 - 1100
Pripájací závit EASY!Lock
Farba Žltá
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3

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