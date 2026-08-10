Set filtrov pre FCV 4
Spoľahlivý dvojstupňový Duo!Pure filtračný systém pre čistič tvrdých podláh FCV 4 od spoločnosti Kärcher pozostáva z plochého skladaného filtra a penového filtra.
Dvojstupňový Duo!Pure filtračný systém pre čistič tvrdých podláh FCV 4, ktorý pozostáva z plochého skladaného filtra a penového filtra, poskytuje spoľahlivú ochranu pred vlhkosťou a zaisťuje vynikajúcu filtráciu. Vysoko účinný plochý skladaný filter účinne zachytáva aj tie najmenšie častice vo vzduchu. Suchý režim ideálny na použitie na kobercoch.
Vlastnosti a výhody
Efektívny dvojstupňový filtračný systém Duo!Pure
- Spoľahlivá filtrácia s plochým skladaným filtrom a penovým filtrom
Rýchla a jednoduchá výmena
Bezpečnosť a dlhá životnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|60 x 70 x 30
Oblasti využitia
- Interiéry