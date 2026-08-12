Set filtrov pre VCH 4 UV Clean
Ochranný filter motora a penový filter v súprave filtrov na čistenie matracov účinne zachytávajú jemný prach, roztoče, baktérie a šupinky kože. Pre hygienické čistenie matracov.
Filtračná sada pre čistič matracov zaručuje konzistentne vysoký hygienický čistiaci výkon. Dvojstupňový filtračný systém, ktorý je zabezpečený súhrou penového filtra v nádobe na prach a samostatného ochranného filtra motora, tu zohráva zásadnú úlohu. Penový filter najprv spoľahlivo absorbuje väčšie častice. Táto účinná predfiltrácia účinne chráni filter za ním pred rýchlym upchatím. Výsledkom je konzistentne vysoký sací výkon bez citeľného poklesu výkonu počas procesu čistenia. Dvojitá filtračná bariéra navyše znižuje opotrebovanie motora zariadenia. Následne umiestnený ochranný filter motora zachytáva aj tie najjemnejšie prachové častice a poskytuje tak spoľahlivú ochranu motora. Tento ochranný mechanizmus výrazne zvyšuje životnosť vysávača na matrace. Pre zabezpečenie plnej funkčnosti z dlhodobého hľadiska sa odporúča čistiť penový filter aj ochranný filter motora po každom použití.
Vlastnosti a výhody
2-násobná funkcia čistenia filtra
Jednoduchá výmena
Dá sa zložiť dole a prať
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|6
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|64 x 32 x 50