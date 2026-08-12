Set mopovacích utierok pre RVM 4
Pre optimálne výsledky čistenia: sada vysokokvalitných mopovacích utierok z mikrovlákna na mokré umývanie tvrdých podláh s robotickým vysávačom RVM 4 Comfort.
Sada obsahuje štyri utierky pre robotický vysávač RVM 4 Comfort. Pri prevádzke zariadenia v režime mokrého čistenia zabezpečujú vysokokvalitné mopovacie utierky z mikrovlákna optimálne výsledky čistenia na všetkých tvrdých podlahách, ako sú dlaždice, laminát, drevené podlahy, PVC alebo linoleum. Spoľahlivo odstraňujú ľahké, zaschnuté nečistoty a účinne viažu prach, okrem vysávania. Výmena mopovacích utierok je vďaka suchému zipsu mimoriadne jednoduchá.
Vlastnosti a výhody
Mop na utieranie so zapínaním na suchý zips
- Jednoduché pripevnenie a odnímanie vďaka suchému zipsu.
- Možno prať v práčke do 60 °C. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|4
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|130 x 130 x 28
Oblasti využitia
- Na všetky tvrdé podlahy, ako sú parkety, laminát, korok, kameň, linoleum a PVC