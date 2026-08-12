Set mopovacích utierok pre RVM 4

Pre optimálne výsledky čistenia: sada vysokokvalitných mopovacích utierok z mikrovlákna na mokré umývanie tvrdých podláh s robotickým vysávačom RVM 4 Comfort.

Sada obsahuje štyri utierky pre robotický vysávač RVM 4 Comfort. Pri prevádzke zariadenia v režime mokrého čistenia zabezpečujú vysokokvalitné mopovacie utierky z mikrovlákna optimálne výsledky čistenia na všetkých tvrdých podlahách, ako sú dlaždice, laminát, drevené podlahy, PVC alebo linoleum. Spoľahlivo odstraňujú ľahké, zaschnuté nečistoty a účinne viažu prach, okrem vysávania. Výmena mopovacích utierok je vďaka suchému zipsu mimoriadne jednoduchá.

Vlastnosti a výhody
Mop na utieranie so zapínaním na suchý zips
  • Jednoduché pripevnenie a odnímanie vďaka suchému zipsu.
  • Možno prať v práčke do 60 °C. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 4
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 130 x 130 x 28
Oblasti využitia
  • Na všetky tvrdé podlahy, ako sú parkety, laminát, korok, kameň, linoleum a PVC