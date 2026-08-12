Set príslušenstva pre RVM 4

Sada príslušenstva pre robotický vysávač a mop RVM 4 Comfort obsahuje 1 hlavnú kefu, 2 mopy na utieranie, 2 bočné kefy a 2 filtre.

Pre konzistentne dokonalý čistiaci výkon: so sadou príslušenstva čistí robotický vysávač s mopom RVM 4 Comfort ako nový prístroj. Sada obsahuje náhradné diely, ktoré sa dajú ľahko vymeniť, zabezpečujú optimálny čistiaci výkon a predlžujú životnosť RVM 4. Obsahuje 1 hlavnú kefu, 2 stieracie mopy, 2 bočné kefy a 2 filtre.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (-časť) 7
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 198 x 213 x 92