Set príslušenstva pre RVM 4
Sada príslušenstva pre robotický vysávač a mop RVM 4 Comfort obsahuje 1 hlavnú kefu, 2 mopy na utieranie, 2 bočné kefy a 2 filtre.
Pre konzistentne dokonalý čistiaci výkon: so sadou príslušenstva čistí robotický vysávač s mopom RVM 4 Comfort ako nový prístroj. Sada obsahuje náhradné diely, ktoré sa dajú ľahko vymeniť, zabezpečujú optimálny čistiaci výkon a predlžujú životnosť RVM 4. Obsahuje 1 hlavnú kefu, 2 stieracie mopy, 2 bočné kefy a 2 filtre.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (-časť)
|7
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|198 x 213 x 92