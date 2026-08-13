Set utierok pre RCV 3

Pre optimálne výsledky čistenia: Vysokokvalitná súprava utierok z mikrovlákna na mokré utieranie tvrdých povrchov s robotickým vysávačom RCV 3.

Sada obsahuje 3 utierky pre robotický vysávač RCV 3. Ak zariadenie pracuje v režime utierania, vysokokvalitné utierky z mikrovlákien zaisťujú optimálne výsledky čistenia všetkých tvrdých povrchov, ako sú dlaždice, laminát, drevené podlahy, PVC alebo linoleum. Ľahké, zaschnuté nečistoty sú spoľahlivo odstránené a prach je dobre viazaný okrem vysávania. Výmena handričiek je vďaka suchému zipsu veľmi jednoduchá.

Vlastnosti a výhody
Utierka so zapínaním na suchý zips
  • Jednoduché zapínanie a vyberanie vďaka suchému zipsu.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 3
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 150 x 60 x 83
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy