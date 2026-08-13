Set utierok pre RCV 3
Pre optimálne výsledky čistenia: Vysokokvalitná súprava utierok z mikrovlákna na mokré utieranie tvrdých povrchov s robotickým vysávačom RCV 3.
Sada obsahuje 3 utierky pre robotický vysávač RCV 3. Ak zariadenie pracuje v režime utierania, vysokokvalitné utierky z mikrovlákien zaisťujú optimálne výsledky čistenia všetkých tvrdých povrchov, ako sú dlaždice, laminát, drevené podlahy, PVC alebo linoleum. Ľahké, zaschnuté nečistoty sú spoľahlivo odstránené a prach je dobre viazaný okrem vysávania. Výmena handričiek je vďaka suchému zipsu veľmi jednoduchá.
Vlastnosti a výhody
Utierka so zapínaním na suchý zips
- Jednoduché zapínanie a vyberanie vďaka suchému zipsu.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|3
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|150 x 60 x 83
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy