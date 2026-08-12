Starter Kit zastrihávacie nože pre LTR
Nôž vyžínača odstraňuje nežiaduce porasty a mach aj na ťažko prístupných miestach a je kompatibilný so všetkými 18 V a 36 V vyžínačmi trávy Kärcher Battery Power.
S týmito výkonnými nožmi sú mach, nekontrolovaný rast a burina minulosťou – dokonca aj na ťažko prístupných miestach, ktoré nie sú dostupné pomocou kosačky na trávu. Starter Kit obsahuje držiak nožov s 10 nožmi vyžínača, ktoré je možné ľahko a bez náradia vymeniť. Dajú sa použiť vo všetkých akumulátorových vyžínačoch trávnika 18 V a 36 V od spoločnosti Kärcher.
Vlastnosti a výhody
Výsledok rezania
- Mimoriadne efektívny strih a čistý výsledok strihania vďaka robustnému vyžínaciemu nožu.
Výmena noža strunovej kosačky bez pomoci špeciálneho nástroja
- Nôž vyžínača je možné vymeniť niekoľkými pohybmi bez použitia náradia.
Praktický 2v1 Starter Kit
- Držiak s 10 nožmi, ktorý je súčasťou balenia, zaisťuje dlhodobú prácu.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Kompatibilné so všetkými 18 V a 36 V akumulátorovými vyžínačmi trávnika od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet čepelí
|2
|Šírka rezu (cm)
|23
|Farba
|Sivá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|118 x 118 x 35
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika