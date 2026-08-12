Starter Kit zastrihávacie nože pre LTR

Nôž vyžínača odstraňuje nežiaduce porasty a mach aj na ťažko prístupných miestach a je kompatibilný so všetkými 18 V a 36 V vyžínačmi trávy Kärcher Battery Power.

S týmito výkonnými nožmi sú mach, nekontrolovaný rast a burina minulosťou – dokonca aj na ťažko prístupných miestach, ktoré nie sú dostupné pomocou kosačky na trávu. Starter Kit obsahuje držiak nožov s 10 nožmi vyžínača, ktoré je možné ľahko a bez náradia vymeniť. Dajú sa použiť vo všetkých akumulátorových vyžínačoch trávnika 18 V a 36 V od spoločnosti Kärcher.

Vlastnosti a výhody
Výsledok rezania
  • Mimoriadne efektívny strih a čistý výsledok strihania vďaka robustnému vyžínaciemu nožu.
Výmena noža strunovej kosačky bez pomoci špeciálneho nástroja
  • Nôž vyžínača je možné vymeniť niekoľkými pohybmi bez použitia náradia.
Praktický 2v1 Starter Kit
  • Držiak s 10 nožmi, ktorý je súčasťou balenia, zaisťuje dlhodobú prácu.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
  • Kompatibilné so všetkými 18 V a 36 V akumulátorovými vyžínačmi trávnika od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet čepelí 2
Šírka rezu (cm) 23
Farba Sivá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 118 x 118 x 35
Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika