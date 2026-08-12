Štetinový pás

Štetinový pás z nylónu na rýchlu výmenu opotrebovaných štetín na odstraňovači buriny WRE 4 Battery.

Opotrebované štetiny na WRE 4 Battery sa dajú vymeniť iba v niekoľkých málo krokoch – a to bez použitia náradia. Štetinový pás sa skladá z nylónu, ktorý je šetrný k povrchu. Na efektívne odstraňovanie buriny a machu.

Vlastnosti a výhody
Štetiny sú z nylónu
  • Šetrné k povrchu, efektívne proti burine.
Výmena kief bez náradia.
  • Pre jednoduchú výmenu opotrebovaného štetinového pásu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 311 x 75 x 18
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Mach
  • Buriny