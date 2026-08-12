Štetinový pás
Štetinový pás z nylónu na rýchlu výmenu opotrebovaných štetín na odstraňovači buriny WRE 4 Battery.
Opotrebované štetiny na WRE 4 Battery sa dajú vymeniť iba v niekoľkých málo krokoch – a to bez použitia náradia. Štetinový pás sa skladá z nylónu, ktorý je šetrný k povrchu. Na efektívne odstraňovanie buriny a machu.
Vlastnosti a výhody
Štetiny sú z nylónu
- Šetrné k povrchu, efektívne proti burine.
Výmena kief bez náradia.
- Pre jednoduchú výmenu opotrebovaného štetinového pásu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|311 x 75 x 18
Oblasti využitia
- Mach
- Buriny