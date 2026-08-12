Štetinový pás WRE 18-55 3 ks balenie
Náhradný štetinový pás vyrobený z nylonu na odstraňovanie buriny bez námahy, vhodný pre ergonomické odstraňovače buriny WRE 18-55.
Nie je pekné vidieť burinu pučiacu na cestách a na stenách. O to krajšie však je, ak sa nežiaduci rast podarí odstrániť rýchlo a bez námahy – s batériou WRE 4 a odstraňovačmi buriny WRE 18-55 od spoločnosti Kärcher. Vďaka výkonnému motoru, vysokej rýchlosti a hlavne pásu z nylonových štetín, ktorý je šetrný k povrchom a napriek tomu veľmi efektívny. Ak sa štetinový pás opotrebuje, môžete ho vymeniť v niekoľkých krokoch bez použitia akýchkoľvek nástrojov. A práve táto práca môže pokračovať: Rýchlo a dôkladne odstráňte suchý mach a burinu v polohe, ktorá nezaťažuje váš chrbát.
Vlastnosti a výhody
Efektívne nylonové štetiny
Výmena kief bez náradia.
- Na ľahkú výmenu opotrebovaných štetín
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|315 x 75 x 18
Oblasti využitia
- Mach
- Buriny