Stierky pre WV 1 (250 mm)

Náhradné stierky pre bezšmuhovú čistotu na všetkých hladkých povrchoch – bez kvapkajúcej špinavej vody. Vhodné pre čističe okien WV 1.

Pre trvalo bezšmuhové výsledky: rýchlo a jednoducho vymeňte 250 mm stierku. Takto váš čistič okien čistí všetky hladké povrchy bez šmúh. Vhodné pre: WV 1, WV 1 Go a WV 1 Compact.

Vlastnosti a výhody
Rýchla výmena stierky.
  • Pre čistotu bez šmúh na všetkých hladkých povrchoch – bez kvapkajúcej vody.
Mäkké silikónové stierky
  • Čistenie bez šmúh.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 5 x 45
Oblasti využitia
  • Hladké povrchy
  • Okná a sklenené povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Kondenzácia
  • Fotovoltaické systémy