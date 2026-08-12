Štrbinová hubica, DN 35, plastová, dĺžka 225 mm
Štrbinová hubica s priemerom DN 35 pre suché a mokré vysávače Kärcher. Dĺžka 225 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Dĺžka (mm)
|225
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|225 x 40 x 40
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Kompatibilné stroje
- Batériový mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Bp L
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- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Adv
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- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L
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