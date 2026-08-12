Štrbinová hubica, DN 35, plastová, dĺžka 225 mm

Štrbinová hubica s priemerom DN 35 pre suché a mokré vysávače Kärcher. Dĺžka 225 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Dĺžka (mm) 225
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 225 x 40 x 40

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