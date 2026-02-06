Štrbinová hubica pre SE

Praktická štrbinová hubica umožňuje čistenie tepovaním aj na ťažko dostupných miestach a v úzkych priestoroch na čalúnenom nábytku alebo v aute.

Praktická štrbinová hubica na odsávanie rozprašovaním je praktickým doplnkom na čistenie rozprašovaním na ťažko dostupných miestach a v úzkych medzerách, vhodné pre všetky čistiace prostriedky Kärcher na odsávanie rozprašovaním série SE 4, SE 5 a SE 6. Na čalúnenom nábytku a vo vozidle sa najlepšie výsledky čistenia dosahujú ešte pohodlnejšie a bez námahy. Úzka tryska rozprašuje čistiaci roztok hlboko do vlákien pod vysokým tlakom a nasáva ho späť spolu s uvoľnenými nečistotami. Nečistoty a pachy sú účinne odstránené.

Vlastnosti a výhody
Štrbinová hubica pre SE: Vhodné pre všetky tepovače-extraktory radu SE 4, SE 5 a SE 6
Vhodné pre všetky tepovače-extraktory radu SE 4, SE 5 a SE 6
Štrbinová hubica pre SE: Funkcia nástreku a extrakcie
Funkcia nástreku a extrakcie
Flexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné.
Štrbinová hubica pre SE: Osvedčená technológia tepovani a extrakcie Kärcher
Osvedčená technológia tepovani a extrakcie Kärcher
Pre optimálne výsledky čistenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 241 x 44 x 65
Oblasti využitia
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)