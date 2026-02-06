Štrbinová hubica pre SE
Praktická štrbinová hubica umožňuje čistenie tepovaním aj na ťažko dostupných miestach a v úzkych priestoroch na čalúnenom nábytku alebo v aute.
Praktická štrbinová hubica na odsávanie rozprašovaním je praktickým doplnkom na čistenie rozprašovaním na ťažko dostupných miestach a v úzkych medzerách, vhodné pre všetky čistiace prostriedky Kärcher na odsávanie rozprašovaním série SE 4, SE 5 a SE 6. Na čalúnenom nábytku a vo vozidle sa najlepšie výsledky čistenia dosahujú ešte pohodlnejšie a bez námahy. Úzka tryska rozprašuje čistiaci roztok hlboko do vlákien pod vysokým tlakom a nasáva ho späť spolu s uvoľnenými nečistotami. Nečistoty a pachy sú účinne odstránené.
Vlastnosti a výhody
Vhodné pre všetky tepovače-extraktory radu SE 4, SE 5 a SE 6
Funkcia nástreku a extrakcieFlexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné.
Osvedčená technológia tepovani a extrakcie KärcherPre optimálne výsledky čistenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|241 x 44 x 65
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)