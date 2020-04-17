Súprava adaptérov na nafukovanie
Zabezpečuje jednoduché nafukovanie a vyfukovanie nafukovacích matracov, bazénov, nafukovacích člnov atď. pomocou mokrosuchého vysávača Kärcher Home & Garden.
Široké spektrum použitia mokrosuchých vysávačov Kärcher Home & Garden ďalej rozširuje súprava adaptérov na nafukovanie. Ak je sacia hadica pripojená pomocou funkcie fúkania, prístroj bez námahy nafúkne nafukovacie matrace, bazény a plavecké pomôcky alebo dokonca nafukovacie člny. Keď je sacia hadica pripojená k sacej prípojke zariadenia, vzduch sa automaticky odsáva, vďaka čomu je zdĺhavé ručné vytláčanie vzduchu minulosťou. Sada príslušenstva obsahuje adaptér na pripojenie k sacej hadici mokrého a suchého vysávača a tri rôzne veľkosti trysiek (S, M a L), ktoré sú kompatibilné s ventilmi na širokej škále nafukovacích produktov.
Vlastnosti a výhody
Nafukovanie pomocou funkcie fúkania mokrosuchého vysávača
- Šetrí čas a námahu v porovnaní s manuálnym nafukovaním.
Vyfukovanie pomocou funkcie odsávania mokrosuchého vysávača
- Rýchle a pohodlné vyfukovanie v porovnaní s manuálnym odvádzaním vzduchu.
Súprava príslušenstva obsahuje adaptér a trysky v troch veľkostiach
- Adaptér na bezpečné pripojenie k sacej hadici.
- Tri priložené veľkosti trysiek (S, M a L) sú kompatibilné s ventilmi na rôznych nafukovacích výrobkoch a dajú sa ľahko namontovať na adaptér.
Súprava príslušenstva pre všetky mokrosuché vysávače Kärcher Home & Garden
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (-časť)
|2
|Štandardný priemer (mm)
|NW 35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|110 x 70 x 80
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 V-17/20
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18/C
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P S V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
Oblasti využitia
- Nafukovacie výrobky (napr. nafukovacie lôžko)