Súprava adaptérov na nafukovanie

Zabezpečuje jednoduché nafukovanie a vyfukovanie nafukovacích matracov, bazénov, nafukovacích člnov atď. pomocou mokrosuchého vysávača Kärcher Home & Garden.

Široké spektrum použitia mokrosuchých vysávačov Kärcher Home & Garden ďalej rozširuje súprava adaptérov na nafukovanie. Ak je sacia hadica pripojená pomocou funkcie fúkania, prístroj bez námahy nafúkne nafukovacie matrace, bazény a plavecké pomôcky alebo dokonca nafukovacie člny. Keď je sacia hadica pripojená k sacej prípojke zariadenia, vzduch sa automaticky odsáva, vďaka čomu je zdĺhavé ručné vytláčanie vzduchu minulosťou. Sada príslušenstva obsahuje adaptér na pripojenie k sacej hadici mokrého a suchého vysávača a tri rôzne veľkosti trysiek (S, M a L), ktoré sú kompatibilné s ventilmi na širokej škále nafukovacích produktov.

Vlastnosti a výhody
Nafukovanie pomocou funkcie fúkania mokrosuchého vysávača
  • Šetrí čas a námahu v porovnaní s manuálnym nafukovaním.
Vyfukovanie pomocou funkcie odsávania mokrosuchého vysávača
  • Rýchle a pohodlné vyfukovanie v porovnaní s manuálnym odvádzaním vzduchu.
Súprava príslušenstva obsahuje adaptér a trysky v troch veľkostiach
  • Adaptér na bezpečné pripojenie k sacej hadici.
  • Tri priložené veľkosti trysiek (S, M a L) sú kompatibilné s ventilmi na rôznych nafukovacích výrobkoch a dajú sa ľahko namontovať na adaptér.
Súprava príslušenstva pre všetky mokrosuché vysávače Kärcher Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (-časť) 2
Štandardný priemer (mm) NW 35
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 110 x 70 x 80
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Nafukovacie výrobky (napr. nafukovacie lôžko)