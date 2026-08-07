Súprava Easy Foam

VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Súprava Easy Foam náhradný diel

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