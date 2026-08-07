Súprava Easy Foam
VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Príslušenstvo
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