Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku

VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec aVT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,6
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku náhradný diel

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