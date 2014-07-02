Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku
Penový systém VT na použitie s HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penová tryska na pripojenie k VT s presným dávkovacím ventilom 0-5%. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne.
VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec aVT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,5
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku náhradný diel
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