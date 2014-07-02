Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku

Vysokotlakový penový systém s dvojitou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.

Vysokotlakový penovací systém na použitie s mobilnými a stacionárnymi HD / HDS strojmi na čistenie a dezinfekciu. Dvojitý pracovný nadstavec s penovacou tryskou a prepínanie na VT prúd na oplachovanie atď., VT injektor čistiaceho prostriedku s presným dávkovacím ventilom 0-5 %. Sady trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,3
Príslušenstvo
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku náhradný diel

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