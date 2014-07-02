Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku
Vysokotlakový penový systém s dvojitou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.
Vysokotlakový penovací systém na použitie s mobilnými a stacionárnymi HD / HDS strojmi na čistenie a dezinfekciu. Dvojitý pracovný nadstavec s penovacou tryskou a prepínanie na VT prúd na oplachovanie atď., VT injektor čistiaceho prostriedku s presným dávkovacím ventilom 0-5 %. Sady trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,3
Kompatibilné stroje
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Príslušenstvo
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku náhradný diel
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