Súprava jednorazových utierok EasyFix, 15 ks
15 jednorazových utierok pre podlahovú hubicu EasyFix na rýchle a hygienické čistenie tvrdých plôch. Žlté suché zipsy umožňujú jednoduché upevnenie utierky.
Súprava jednorazových utierok EasyFix pre podlahovú hubicu EasyFix obsahuje 15 inovačných jednorazových utierok z kvalitného a savého materiálu. Ak má ísť práca rýchlo, tak je vždy poruke čistá utierka – pre ešte jednoduchšie a hygienickejšie čistenie všetkých tvrdých plôch. Dokonca aj kúty a hrany budú bez námahy čisté. Vďaka suchému zipsu je možné jednorazovú utierku rýchlo a nekomplikovanie upevniť na podlahovú hubicu EasyFix parného čističa: podlahovú hubicu EasyFix jednoducho pritlačíte na stranu utierky so žltým suchým zipsom a hotovo. Po čistení sa utierka jednoducho zlikviduje ako domový odpad – ušetríte si tak namáhavé a časovo náročné pranie špinavých utierok.
Vlastnosti a výhody
Vždy čistá utierka poruke
- Pre žiarivý výsledok čistenia.
Jednoducho a hygienicky bez prania
- Jednorazová utierka šetrí namáhavé a časovo náročné pranie špinavých utierok.
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché a rýchle upevnenie utierky vďaka žltým suchým zipsom.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Jednorazová utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Kvalitný a extra savý materiál
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|340 x 118 x 3
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný mop SC 3 Upright EasyFix
- Parný mop SC 3 Upright EasyFix Premium
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 Upright EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky