Súprava jednorazových utierok EasyFix, 15 ks

15 jednorazových utierok pre podlahovú hubicu EasyFix na rýchle a hygienické čistenie tvrdých plôch. Žlté suché zipsy umožňujú jednoduché upevnenie utierky.

Súprava jednorazových utierok EasyFix pre podlahovú hubicu EasyFix obsahuje 15 inovačných jednorazových utierok z kvalitného a savého materiálu. Ak má ísť práca rýchlo, tak je vždy poruke čistá utierka – pre ešte jednoduchšie a hygienickejšie čistenie všetkých tvrdých plôch. Dokonca aj kúty a hrany budú bez námahy čisté. Vďaka suchému zipsu je možné jednorazovú utierku rýchlo a nekomplikovanie upevniť na podlahovú hubicu EasyFix parného čističa: podlahovú hubicu EasyFix jednoducho pritlačíte na stranu utierky so žltým suchým zipsom a hotovo. Po čistení sa utierka jednoducho zlikviduje ako domový odpad – ušetríte si tak namáhavé a časovo náročné pranie špinavých utierok.

Vlastnosti a výhody
Vždy čistá utierka poruke
  • Pre žiarivý výsledok čistenia.
Jednoducho a hygienicky bez prania
  • Jednorazová utierka šetrí namáhavé a časovo náročné pranie špinavých utierok.
Pohodlný systém so suchým zipsom
  • Jednoduché a rýchle upevnenie utierky vďaka žltým suchým zipsom.
  • Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Jednorazová utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Kvalitný a extra savý materiál
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 340 x 118 x 3
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky