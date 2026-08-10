Súprava jednorazových utierok EasyFix Mini, 15 ks

15 jednorazových utierok pre podlahovú hubicu EasyFix Mini na rýchle a hygienické čistenie tvrdých plôch. Žlté suché zipsy umožňujú jednoduché upevnenie utierky.

Ak musí ísť práca rýchlo, súprava jednorazových utierok EasyFix Mini s 15 inovačnými utierkami z kvalitného a savého materiálu sa postará o to, aby bola poruke vždy čistá utierka pre podlahovú hubicu EasyFix Mini. Jednorazová utierka umožňuje vďaka optimálnemu uvoľňovaniu špiny a veľmi dobrému zbieraniu špiny dôkladné a hygienické výsledky čistenia na všetkých tvrdých povrchoch – aj v kútoch a na okrajoch. Pomocou suchého zipsu sa dá rýchlo a nekomplikovanie upevniť na podlahovú hubicu parného čističa EasyFix Mini. Podlahovú hubicu EasyFix Mini jednoducho pritlačte na stranu utierky so žltým suchým zipsom a hotovo. Po čistení sa utierka zlikviduje ako domový odpad. Jednorazová utierka tým ušetrí namáhavé a časovo náročné pranie špinavých utierok.

Vlastnosti a výhody
Vždy čistá utierka poruke
  • Pre žiarivý výsledok čistenia.
Jednoducho a hygienicky bez prania
  • Jednorazová utierka šetrí namáhavé a časovo náročné pranie špinavých utierok.
Pohodlný systém so suchým zipsom
  • Jednoduché a rýchle upevnenie utierky vďaka žltým suchým zipsom.
  • Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Jednorazová utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Kvalitný a extra savý materiál
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
Obzvlášť sa hodí na čistenie malých priestorov a ťažko prístupných miest.
  • Pre dokonalé výsledky čistenia
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 270 x 118 x 3
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)