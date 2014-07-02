Súprava kruhových kefiek, 4 kusy
Súprava praktických kruhových kefiek v dvoch farbách na rôzne použitie.
Súprava praktických kruhových kefiek v dvoch farbách na rôzne použitie. Vďaka farebnému rozlíšeniu je možné čistiace kefky jasne a zrozumiteľne rozlišovať a používať tak na rôzne úlohy. Napríklad jedna farba sa môže používať v sanitárnych zariadeniach a iná v kuchyni. Flexibilné štetiny parnej kefky vybavia takmer každú prácu spoľahlivo a suverénne.
Vlastnosti a výhody
2 rôzne farby (čierna, červená)
- Hygienická práca v rôznych oblastiach (sanita, kuchyňa, armatúry, atď)
Kvalitný materiál štetín
- Jednoduché odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
- Štetiny sa neopotrebujú tak rýchlo, dlhá životnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|26 x 26 x 40
Video
Oblasti využitia
- Pracovné dosky v kuchyni
- Kanalizácie
- Umývadlo / drez
- Armatúry
- Toaleta
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Kúpeľňa