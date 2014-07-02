Súprava kruhových kefiek, 4 kusy

Súprava praktických kruhových kefiek v dvoch farbách na rôzne použitie.

Súprava praktických kruhových kefiek v dvoch farbách na rôzne použitie. Vďaka farebnému rozlíšeniu je možné čistiace kefky jasne a zrozumiteľne rozlišovať a používať tak na rôzne úlohy. Napríklad jedna farba sa môže používať v sanitárnych zariadeniach a iná v kuchyni. Flexibilné štetiny parnej kefky vybavia takmer každú prácu spoľahlivo a suverénne.

Vlastnosti a výhody
2 rôzne farby (čierna, červená)
  • Hygienická práca v rôznych oblastiach (sanita, kuchyňa, armatúry, atď)
Kvalitný materiál štetín
  • Jednoduché odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
  • Štetiny sa neopotrebujú tak rýchlo, dlhá životnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 26 x 26 x 40

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Oblasti využitia
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Kanalizácie
  • Umývadlo / drez
  • Armatúry
  • Toaleta
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Kúpeľňa