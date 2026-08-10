Súprava na čistenie podlahy Comfort pre SC 1

Pomocou praktickej súpravy na čistenie podlahy Floor Kit Comfort je možné ručný parný čistič bleskovo prestrojiť na parný mop 2 v 1.

Z ručného parného čističa sa v priebehu niekoľkých sekúnd stane parný mop 2 v 1: a to vďaka praktickej súprave na čistenie podlahy Comfort. Jednoducho na SC 1 pripojte podlahovú hubicu Comfort s utierkou a trubicami a môžete začať s dôkladným čistením tvrdej podlahy. Súprava na čistenie podlahy je štandardným príslušenstvom SC 1 Floor Kit.

Vlastnosti a výhody
Mechanizmus na upevnenie utierky pomocou klipov
  • Jednoduché upevnenie čistiacej utierky na podlahovú hubicu.
Lamely na čistiacej ploche podlahovej hubice
  • Výborné výsledky vďaka efektívnemu využívaniu pary a čistiacej utierky po celej ploche hubice.
Jednoduché upevnenie súpravy na čistenie podlahy Comfort
  • Vďaka praktickému zásuvnému spojeniu je možné podlahovú hubicu rýchlo a bez námahy spojiť s trubicou parného čističa.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 247 x 50 x 568
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky