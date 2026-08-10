Súprava na čistenie podlahy Comfort pre SC 1
Pomocou praktickej súpravy na čistenie podlahy Floor Kit Comfort je možné ručný parný čistič bleskovo prestrojiť na parný mop 2 v 1.
Z ručného parného čističa sa v priebehu niekoľkých sekúnd stane parný mop 2 v 1: a to vďaka praktickej súprave na čistenie podlahy Comfort. Jednoducho na SC 1 pripojte podlahovú hubicu Comfort s utierkou a trubicami a môžete začať s dôkladným čistením tvrdej podlahy. Súprava na čistenie podlahy je štandardným príslušenstvom SC 1 Floor Kit.
Vlastnosti a výhody
Mechanizmus na upevnenie utierky pomocou klipov
- Jednoduché upevnenie čistiacej utierky na podlahovú hubicu.
Lamely na čistiacej ploche podlahovej hubice
- Výborné výsledky vďaka efektívnemu využívaniu pary a čistiacej utierky po celej ploche hubice.
Jednoduché upevnenie súpravy na čistenie podlahy Comfort
- Vďaka praktickému zásuvnému spojeniu je možné podlahovú hubicu rýchlo a bez námahy spojiť s trubicou parného čističa.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|247 x 50 x 568
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky