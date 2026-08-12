Súprava na pripevnenie počítadlo hodín
Súprava na pripevnenie časomeru uplynutého času na určenie doby trvania práce.
Súpravu na pripevnenie časomeru uplynutého času je možné jednoducho nainštalovať na riadiacu jednotku. Polohovacie zariadenie už bolo zohľadnené pri návrhu riadiacej jednotky. Časomer má digitálny displej. Pomocou súpravy na jeho pripevnenie môžu operátori určiť presnú dobu používania stroja. Týmto spôsobom je možné optimalizovať servisné intervaly a ľahko vidieť doterajšie prevádzkové hodiny.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
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