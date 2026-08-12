Súprava na pripevnenie počítadlo hodín

Súprava na pripevnenie časomeru uplynutého času na určenie doby trvania práce.

Súpravu na pripevnenie časomeru uplynutého času je možné jednoducho nainštalovať na riadiacu jednotku. Polohovacie zariadenie už bolo zohľadnené pri návrhu riadiacej jednotky. Časomer má digitálny displej. Pomocou súpravy na jeho pripevnenie môžu operátori určiť presnú dobu používania stroja. Týmto spôsobom je možné optimalizovať servisné intervaly a ľahko vidieť doterajšie prevádzkové hodiny.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Súprava na pripevnenie počítadlo hodín náhradný diel

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