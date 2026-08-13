Súprava na pripojenie redukcie tlaku 1/2" Home Base
Súprava na montáž na základňu Home Base našich čističov suchým ľadom s technológiou L2P: súprava na pripevnenie s redukčným ventilom, odlučovačom vody a odlučovačom oleja. Tlak trysky sa na stroji nastavuje podľa potreby.
V niekoľkých jednoduchých krokoch, prídavná súprava vyvinutá pre jednoduchú dodatočnú montáž na Home Base našich čističov suchým ľadom s technológiou L2P umožňuje nastavenie tlaku prúdu na samotnom stroji tak, aby vyhovoval danej aplikácii. Vďaka integrovanému redukčnému ventilu je možné tlak nastaviť v širokom rozsahu, medzi 0,5 a 10,0 barov, a možno ho aj aretovať. Tlakové straty sú extrémne nízke. Cyklónový odlučovač, ako aj filter na vodu a oleje zaručujú vždy bezpečnú prevádzku, aj keď je stlačený vzduch privádzaný v horšej kvalite. Pre väčšie pohodlie je možné hladinu naplnenia kedykoľvek ľahko odčítať zvonku a funkcia vyprázdňovania je poloautomatická.
Vlastnosti a výhody
Regulácia tlaku prúdu
- Abrazivita prúdu suchého ľadu je nastaviteľná.
- Umožňuje všestranné využitie.
Filtrácia stlačeného vzduchu
- Bezpečná prevádzka vďaka filtru a odlučovaču vody a oleja.
Jednoduchá montáž
- Jednoduchá montáž a demontáž aj pre laikov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|265 x 210 x 285
Oblasti využitia
- Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
- Na čistenie čalúnenia a textílií
- Na čistenie rozvádzačov, elektrických komponentov a ovládacích prvkov
- Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch
- Na čistenie záhradného náradia a robotických kosačiek na trávu