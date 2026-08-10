Súprava návlekov z mikrovlákna na veľkú kruhovú kefku, 2 ks

2 návleky na veľkú kruhovú kefku z mikrovlákna. Kvalitné mikrovlákna pre lepšie odstraňovanie špiny a žiarivé výsledky s veľkou kruhovou kefkou.

Pre ešte lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny a mastnoty. Ideálne na obzvlášť silné a nepoddajné znečistenie v kúpeľni a kuchyni. Bez námahy odstránite aj silné znečistenie varnej dosky, či iných povrchov.

Vlastnosti a výhody
Mäkký návlek pre veľkú kruhovú kefku, vyrobený z vysokokvalitného mikrovlákna
  • Ideálne sa hodí na šetrné čistenie obzvlášť nepoddajného znečistenia na všetkých tvrdých plochách v kuchyni a kúpeľni.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Kvalitné mikrovlákno
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Mäkký návlek pre veľkú kruhovú kefku, vyrobený z vysokokvalitného mikrovlákna
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Rozmery (d x š x v) (mm) 90 x 90 x 50
Oblasti využitia
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Umývadlo / drez
  • Varné dosky
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Chladnička (zvnútra aj zvonka)
  • Vnútro skriniek, zásuvky
  • Digestory
  • nehrdzavejúca oceľ