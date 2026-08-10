Súprava návlekov z mikrovlákna na veľkú kruhovú kefku, 2 ks
2 návleky na veľkú kruhovú kefku z mikrovlákna. Kvalitné mikrovlákna pre lepšie odstraňovanie špiny a žiarivé výsledky s veľkou kruhovou kefkou.
Pre ešte lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny a mastnoty. Ideálne na obzvlášť silné a nepoddajné znečistenie v kúpeľni a kuchyni. Bez námahy odstránite aj silné znečistenie varnej dosky, či iných povrchov.
Vlastnosti a výhody
Mäkký návlek pre veľkú kruhovú kefku, vyrobený z vysokokvalitného mikrovlákna
- Ideálne sa hodí na šetrné čistenie obzvlášť nepoddajného znečistenia na všetkých tvrdých plochách v kuchyni a kúpeľni.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Kvalitné mikrovlákno
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Mäkký návlek pre veľkú kruhovú kefku, vyrobený z vysokokvalitného mikrovlákna
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|90 x 90 x 50
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
Oblasti využitia
- Pracovné dosky v kuchyni
- Umývadlo / drez
- Varné dosky
- Sprchovací kút / vaňa
- Chladnička (zvnútra aj zvonka)
- Vnútro skriniek, zásuvky
- Digestory
- nehrdzavejúca oceľ