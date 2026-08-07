Súprava návlekov z mikrovlákna pre ručnú hubicu, 2 ks

Súprava s 2 návlekmi na ručnú hubicu. Návleky sú z kvalitného mikrovlákna – pre lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny.

Pomocou návlekov z kvalitného mikrovlákna je možné špinu a mastnotu pomocou ručnej hubice ešte lepšie uvoľniť a pozbierať. Ideálne na obzvlášť silné a nepoddajné znečistenie v kúpeľni a kuchyni. Bez námahy odstránite aj silné znečistenie z varnej dosky. Vďaka sťahovacej gume je navlečenie na ručnú hubicu a zloženie z nej veľmi jednoduché. Okrem toho návlek počas čistenia pevne drží na hubici.

Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Návlek s upevnením na gumičku
  • Jednoduché nasadenie návleku
  • Pri čistení nedochádza k zošmyknutiu návleku
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 195 x 95 x 30

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Umývadlo / drez
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Varné dosky
  • Digestory
  • Chladnička (zvnútra aj zvonka)
  • Vnútro skriniek, zásuvky
  • nehrdzavejúca oceľ