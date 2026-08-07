Súprava návlekov z mikrovlákna pre ručnú hubicu, 2 ks
Súprava s 2 návlekmi na ručnú hubicu. Návleky sú z kvalitného mikrovlákna – pre lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny.
Pomocou návlekov z kvalitného mikrovlákna je možné špinu a mastnotu pomocou ručnej hubice ešte lepšie uvoľniť a pozbierať. Ideálne na obzvlášť silné a nepoddajné znečistenie v kúpeľni a kuchyni. Bez námahy odstránite aj silné znečistenie z varnej dosky. Vďaka sťahovacej gume je navlečenie na ručnú hubicu a zloženie z nej veľmi jednoduché. Okrem toho návlek počas čistenia pevne drží na hubici.
Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Návlek s upevnením na gumičku
- Jednoduché nasadenie návleku
- Pri čistení nedochádza k zošmyknutiu návleku
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|195 x 95 x 30
Video
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 1
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 1 Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 1.030 B
- SC 1202
- SC 1202 so žehličkou
- SC 2.500 C
- SC 2.550 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 4 Premium
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SI 2.600 CB
- SI 4 + Iron Kit
- SV 1802
- SV 1902
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Umývadlo / drez
- Sprchovací kút / vaňa
- Pracovné dosky v kuchyni
- Varné dosky
- Digestory
- Chladnička (zvnútra aj zvonka)
- Vnútro skriniek, zásuvky
- nehrdzavejúca oceľ