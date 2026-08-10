Súprava návlekov z mikrovlákna pre veľkú okrúhlu kefku
Dva prémiové návleky z mikrovlákna pre veľkú okrúhlu kefku pre lepšie odstraňovanie nečistôt a oslnivé výsledky pomocou veľkej okrúhlej kefky.
Uvoľňuje a zachytáva nečistoty a mastnotu ešte efektívnejšie. Ideálne pre obzvlášť ťažké a odolné nečistoty v kúpeľniach a kuchyniach. Dokonca aj silné znečistenie varnej dosky je možné odstrániť bez námahy.
Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovlákno
- Ideálne sa hodí na šetrné čistenie obzvlášť nepoddajného znečistenia na všetkých tvrdých plochách v kuchyni a kúpeľni.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|120 x 120 x 15
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Pracovné dosky v kuchyni
- Umývadlo / drez
- Varné dosky
- Sprchovací kút / vaňa
- Chladnička (zvnútra aj zvonka)
- Vnútro skriniek, zásuvky
- Digestory
- nehrdzavejúca oceľ