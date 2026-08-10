Súprava návlekov z mikrovlákna pre veľkú okrúhlu kefku

Dva prémiové návleky z mikrovlákna pre veľkú okrúhlu kefku pre lepšie odstraňovanie nečistôt a oslnivé výsledky pomocou veľkej okrúhlej kefky.

Uvoľňuje a zachytáva nečistoty a mastnotu ešte efektívnejšie. Ideálne pre obzvlášť ťažké a odolné nečistoty v kúpeľniach a kuchyniach. Dokonca aj silné znečistenie varnej dosky je možné odstrániť bez námahy.

Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovlákno
  • Ideálne sa hodí na šetrné čistenie obzvlášť nepoddajného znečistenia na všetkých tvrdých plochách v kuchyni a kúpeľni.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Rozmery (d x š x v) (mm) 120 x 120 x 15
Oblasti využitia
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Umývadlo / drez
  • Varné dosky
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Chladnička (zvnútra aj zvonka)
  • Vnútro skriniek, zásuvky
  • Digestory
  • nehrdzavejúca oceľ